Ислам Махачев оставил пояс в легком весе вакантным

Российский боец смешанных единоборствотказался от титула чемпиона UFC в легком весе, оставив пояс вакантным. Дагестанец объявил о своем переходе в полусредний дивизион.

В следующем поединке Ислам подерется с чемпионом категории до 77 кг Джеком Маддаленой. В легком весе за вакантный титул сразятся Чарльз Оливейра и Илия Топурия.

Их противостояние станет главным событием вечера на Международной неделе боев 29 июня на турнире UFC 317. Напомним, что Оливейра бывший чемпион легкого дивизиона.

Сейчас он занимает вторую строчку в рейтинге. Топурия в недавнем прошлом был обладателем пояса в полулегкой категории. В 2025 году грузин отказался от титула и принял решение подняться выше.