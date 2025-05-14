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    Ислам Махачев оставил пояс в легком весе вакантным

    Бои ММА UFC Сборная России Ислам Махачев Чарльз Оливейра Илия Топурия Джек Маддалена
    Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев отказался от титула чемпиона UFC в легком весе, оставив пояс вакантным. Дагестанец объявил о своем переходе в полусредний дивизион.

    Ислам Махачев
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    Ислам Махачев

    В следующем поединке Ислам подерется с чемпионом категории до 77 кг Джеком Маддаленой. В легком весе за вакантный титул сразятся Чарльз Оливейра и Илия Топурия.

    Их противостояние станет главным событием вечера на Международной неделе боев 29 июня на турнире UFC 317. Напомним, что Оливейра бывший чемпион легкого дивизиона.

    Сейчас он занимает вторую строчку в рейтинге. Топурия в недавнем прошлом был обладателем пояса в полулегкой категории. В 2025 году грузин отказался от титула и принял решение подняться выше.

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