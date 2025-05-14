Икрам Алискеров встретится с Бруно Феррейрой в июле

Российский средневесвыступит на турнире UFC 318 20 июля. Его соперником станет представитель Бразилии

Оба бойца подходят к очной встрече после досрочных побед. Икрам в недавнем противостоянии нокаутировал в первом раунде соотечественника Феррейры Андре Муниза.

До этого у россиянина было поражение от Роберта Уиттакера. В UFC у Алискерова 3 победы и только один проигрыш. Феррейра недавно выиграл сабмишном у Армена Петросяна.

Также аналогичным образом он ранее проиграл Абусупьяну Магомедову. Всего в активе бразильского бойца 4 победы и 2 поражения в промоушене с момента дебюта в январе 2023 года.