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    Икрам Алискеров встретится с Бруно Феррейрой в июле

    Бои ММА UFC Сборная России Икрам Алискеров
    Российский средневес Икрам Алискеров выступит на турнире UFC 318 20 июля. Его соперником станет представитель Бразилии Брунно Феррейра.

    Икрам Алискеров
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    Икрам Алискеров

    Оба бойца подходят к очной встрече после досрочных побед. Икрам в недавнем противостоянии нокаутировал в первом раунде соотечественника Феррейры Андре Муниза.

    До этого у россиянина было поражение от Роберта Уиттакера. В UFC у Алискерова 3 победы и только один проигрыш. Феррейра недавно выиграл сабмишном у Армена Петросяна.

    Также аналогичным образом он ранее проиграл Абусупьяну Магомедову. Всего в активе бразильского бойца 4 победы и 2 поражения в промоушене с момента дебюта в январе 2023 года.

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