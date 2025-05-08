Де Риддер может подраться с Робертом Уиттакером

Бывший чемпион UFC в среднем весеможет встретиться в следующем поединке против представителя Нидерландов. Голландский боец ранее был обладателем двух титулов в лиге ONE.

В UFC он дебютировал в прошлом году и уже одержал 3 победы подряд. После двух досрочных выигрышей сабмишнами Рейнье нокаутировал во втором раунде Бо Никала.

На сегодняшний день Де Риддер располагается на 13-й строчке в рейтинге весовой категории до 84 кг. Роберт Уиттакер сейчас занимает четвертую позицию.

Напомним, что в предыдущем поединке «Жнец» уступил болевым приемом в первом раунде Хамзату Чимаеву. До этого он одержал 2 победы подряд над Икрамом Алискеровым и Пауло Костой.