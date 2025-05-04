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    Фигередо получил травму и проиграл досрочно Сэндхагену

    Бои ММА UFC Дейвесон Фигередо Умар Нурмагомедов Петр Ян Сборная России Кори Сэндхаген
    В главном событии вечера UFC DesMoines состоялся поединок в легчайшем весе между бывшим претендентом на временный титул Кори Сэндхагеном и экс-чемпионом наилегчайшего дивизиона Дейвисона Фигередо.

    Дейвисон Фигередо
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    Дейвисон Фигередо

    Встреча завершилась во втором раунде и закончилась для бразильца поражением. Находясь в партере, лежа на спине, Фигередо получил травму колена и не смог продолжить драться.

    Дейвисон снялся с поединка, а Сэндхагену присудили победу техническим нокаутом. Кори сохранил четвертую строчку в рейтинге легчайшего веса UFC и закрыл поражение по очкам от Умара Нурмагомедова.

    Для Фигередо это уже второй проигрыш кряду. До этого бразильский боец потерпел поражение единогласным решением судей от Петра Яна.

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