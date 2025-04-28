Дюбуа спровоцировал конфликт с Усиком на битве взглядов

Александр Усик (слева) Фото: globallookpress.com
Британский боец во время церемонии толкнул оппонента в грудь, и между ними начался конфликт. Охрана разняла боксеров, разведя их по разным сторонам. Ответный поединок Усика и Дюбуа состоится 19 июля на арене «Уэмбли» в Лондоне.
Победитель противостояния станет абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Первый их бой проходил летом 2023 года. Тогда Александр одержал победу техническим нокаутом.
С тех пор Дюбуа выиграл 3 поединка досрочно. В последнем из них нокаутировал бывшего тройного чемпиона Энтони Джошуа. Усик в прошлом году дважды одолел по очкам Тайсона Фьюри.