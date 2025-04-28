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    Дюбуа спровоцировал конфликт с Усиком на битве взглядов

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик
    Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBC, WBA и WBO Александр Усик и обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа едва не подрались на битве взглядов в преддверии реванша.

    Александр Усик (слева)
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    Александр Усик (слева)

    Британский боец во время церемонии толкнул оппонента в грудь, и между ними начался конфликт. Охрана разняла боксеров, разведя их по разным сторонам. Ответный поединок Усика и Дюбуа состоится 19 июля на арене «Уэмбли» в Лондоне.

    Победитель противостояния станет абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Первый их бой проходил летом 2023 года. Тогда Александр одержал победу техническим нокаутом.

    С тех пор Дюбуа выиграл 3 поединка досрочно. В последнем из них нокаутировал бывшего тройного чемпиона Энтони Джошуа. Усик в прошлом году дважды одолел по очкам Тайсона Фьюри.

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