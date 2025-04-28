Дюбуа спровоцировал конфликт с Усиком на битве взглядов

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBC, WBA и WBOи обладатель пояса IBFедва не подрались на битве взглядов в преддверии реванша.

Британский боец во время церемонии толкнул оппонента в грудь, и между ними начался конфликт. Охрана разняла боксеров, разведя их по разным сторонам. Ответный поединок Усика и Дюбуа состоится 19 июля на арене «Уэмбли» в Лондоне.

Победитель противостояния станет абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Первый их бой проходил летом 2023 года. Тогда Александр одержал победу техническим нокаутом.

С тех пор Дюбуа выиграл 3 поединка досрочно. В последнем из них нокаутировал бывшего тройного чемпиона Энтони Джошуа. Усик в прошлом году дважды одолел по очкам Тайсона Фьюри.