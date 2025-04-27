Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Алискерова на UFC Kanzas

Легендарный боец смешанных единоборствв своих соцсетях высказался о победе одноклубникана турнире UFC Kanzas.

«Он вернулся в октагон в 2 раза сильнее и пополнил свое резюме очередной яркой победой нокаутом в первом раунде»

Алискеров на минувшем турнире в Канзасе в рамках основного карда в среднем весе провел поединок против Андре Муниза. Уже в первом раунде россиянин потряс противника джебом, а затем добил его в партере.

Таким образом, Икрам одержал третью победу в UFC при одном поражении. Причем все поединки дагестанец выиграл нокаутами в первом раунде. Единственный проигрыш Алискерова случился летом прошлого года в битве с Робертом Уиттакером, бывшим чемпионом среднего дивизиона.