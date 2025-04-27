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    Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Алискерова на UFC Kanzas

    Бои UFC Сборная России Икрам Алискеров Хабиб Нурмагомедов Роберт Уиттакер
    Легендарный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в своих соцсетях высказался о победе одноклубника Икрама Алискерова на турнире UFC Kanzas.

    Икрам Алискеров
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    Икрам Алискеров

    «Он вернулся в октагон в 2 раза сильнее и пополнил свое резюме очередной яркой победой нокаутом в первом раунде»

    Алискеров на минувшем турнире в Канзасе в рамках основного карда в среднем весе провел поединок против Андре Муниза. Уже в первом раунде россиянин потряс противника джебом, а затем добил его в партере.

    Таким образом, Икрам одержал третью победу в UFC при одном поражении. Причем все поединки дагестанец выиграл нокаутами в первом раунде. Единственный проигрыш Алискерова случился летом прошлого года в битве с Робертом Уиттакером, бывшим чемпионом среднего дивизиона.

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