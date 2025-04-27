Гэрри будет страховать титульный бой Мухаммада и Маддалены

Глава UFCутвердилв статусе запасного в титульном бою в полусреднем весе с участием

На прошедшем турнире в Канзасе ирландец одолел единогласным решением судей в главном событии вечера Карлоса Пратеса и закрыл предыдущее поражение от Шавката Рахмонова.

После победы Гэрри добровольно вызвался страховать поединок за пояс, который пройдет через на 2 недели на турнире UFC 316. Напомним, что на битву с Пратесом, и как на бой с Рахмоновым, ирландец вышел на коротком уведомлении.

Всего в активе Иэна 16 выигрышей и только одно поражение в профессиональной карьере, полученное в конце прошлого года.