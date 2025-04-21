Борральо хочет подраться с Чимаевым за временный титул

Шестой номер рейтинга среднего дивизиона UFCготов заменить чемпиона их категориина турнире UFC 317 в поединке с, о чем уже высказался в своих соцсетях.

«Хамзат уже дал свое согласие на этот бой. Уверен, что это будет ярче и интереснее, нежели его поединок против Дрикуса Дю Плесси. Единственное, что сейчас имеет смысл, так это бой за пояс временного чемпиона в нашем весе»

Борральо в UFC еще не потерпел ни единого поражения. Бразилец выиграл все предыдущие 7 поединков. В последнем из них одолел единогласным решением судей Джареда Каноннира.

Напомним, что накануне стало известно о травме чемпиона среднего веса Дрикуса Дю Плесси. В связи с этим, его поединок на UFC 317 с Хамзатом Чимаевым на грани срыва.