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    Борральо хочет подраться с Чимаевым за временный титул

    Бои ММА UFC Хамзат Чимаев Джаред Каннонир Дрикус Дю Плесси Кайо Борральо
    Шестой номер рейтинга среднего дивизиона UFC Кайо Борральо готов заменить чемпиона их категории Дрикуса Дю Плесси на турнире UFC 317 в поединке с Хамзатом Чимаевым, о чем уже высказался в своих соцсетях.

    Кайо Борральо
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    Кайо Борральо

    «Хамзат уже дал свое согласие на этот бой. Уверен, что это будет ярче и интереснее, нежели его поединок против Дрикуса Дю Плесси. Единственное, что сейчас имеет смысл, так это бой за пояс временного чемпиона в нашем весе»

    Борральо в UFC еще не потерпел ни единого поражения. Бразилец выиграл все предыдущие 7 поединков. В последнем из них одолел единогласным решением судей Джареда Каноннира.

    Напомним, что накануне стало известно о травме чемпиона среднего веса Дрикуса Дю Плесси. В связи с этим, его поединок на UFC 317 с Хамзатом Чимаевым на грани срыва.

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