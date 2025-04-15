Александр Усик и Даниэль Дюбуа могут провести реванш 12 июля

По информации от представителей авторитетного спортивного издания The Ring, стало известно, чтоможет провести следующий бой против12 июля.

На кону ответного поединка должны стоять все 4 пояса чемпиона мира по боксу в тяжелом дивизионе. Украинскому бойцу сейчас принадлежат 3 из них.

Усик владеет титулами WBC, WBO и WBA. К поединку с Дюбуа он подходит после двух побед судейским решением над Тайсоном Фьюри в 2024 году. Дюбуа сейчас является чемпионом по версии IBF.

В предыдущем поединке он победил нокаутом Энтони Джошуа. Напомним, что первый бой Даниэля и Александра проходил в августе 2023 года. Тогда Усик выиграл техническим нокаутом.