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    Пимблетт назвал Чендлера грязным бойцом в преддверии их поединка на UFC 314

    Бои ММА UFC Чарльз Оливейра Майкл Чендлер Пэдди Пимблетт
    Топовый боец UFC в легком весе Пэдди Пимблетт считает, что Майкл Чендлер будет жульничать в их поединке, который состоится на турнире UFC 314.

    Майкл Чендлер
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    Майкл Чендлер

    «Чендлер самый добрый и милый человек на свете, когда находится за пределами клетки, а когда попадает в нее, то становится грязным бойцом, не так ли? Я всегда говорю, что если ты не жульничаешь, то, по сути, ты даже и не стараешься победить.

    Я понимаю, что Майкл пытается сделать. Он хочет победить. Это главное в нашей игре. Но да, я, наверное, скажу резервному рефери, что он может схватить меня за перчатку или попытается ткнуть меня в глаз еще до начала боя.

    В последнем бою против Чарльза Оливейры Майкл ударил его сзади по голове раз девять или около того. Я надеюсь, что у нас будет хороший рефери, как Марк Годдард или Джейсон Херцог. Я не хочу, чтобы у меня в бою был судья, который позволит Чендлеру бить меня сзади по голове», — заявил Пимблетт.

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