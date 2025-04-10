Пимблетт назвал Чендлера грязным бойцом в преддверии их поединка на UFC 314

Топовый боец UFC в легком весесчитает, чтобудет жульничать в их поединке, который состоится на турнире UFC 314.

«Чендлер самый добрый и милый человек на свете, когда находится за пределами клетки, а когда попадает в нее, то становится грязным бойцом, не так ли? Я всегда говорю, что если ты не жульничаешь, то, по сути, ты даже и не стараешься победить.

Я понимаю, что Майкл пытается сделать. Он хочет победить. Это главное в нашей игре. Но да, я, наверное, скажу резервному рефери, что он может схватить меня за перчатку или попытается ткнуть меня в глаз еще до начала боя.

В последнем бою против Чарльза Оливейры Майкл ударил его сзади по голове раз девять или около того. Я надеюсь, что у нас будет хороший рефери, как Марк Годдард или Джейсон Херцог. Я не хочу, чтобы у меня в бою был судья, который позволит Чендлеру бить меня сзади по голове», — заявил Пимблетт.