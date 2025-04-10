Камбосос подерется с Хатчиссоном за пояс IBF в легком весе 15 июня

Бывший чемпион мира по боксу в легком весе по трем версиямбыл утвержден IBF следующим претендентом на титул.

Австралиец проведет титульный поединок 15 июня на турнире в США против действующего обладателя пояса IBF Ричарда Хатчиссона. Их битва состоится на арене «Madison Square Garden Theater» в Нью-Йорке.

Камбосос в своем предыдущем поединке одолел единогласным решением судей Джейка Уилли. До этого потерпел поражение нокаутом от Василия Ломаченко, а также дважды проиграл Девину Хэйни в битве за все пояса в легком дивизионе.

Для Хатчиссона это будет первая защита пояса. В декабре прошлого года он взял титул IBF, выиграв у Лиама Паро раздельным решением судей.