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    Камбосос подерется с Хатчиссоном за пояс IBF в легком весе 15 июня

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Василий Ломаченко Девин Хэйни
    Бывший чемпион мира по боксу в легком весе по трем версиям Джордж Камбосос был утвержден IBF следующим претендентом на титул.

    Джордж Камбосос
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    Джордж Камбосос

    Австралиец проведет титульный поединок 15 июня на турнире в США против действующего обладателя пояса IBF Ричарда Хатчиссона. Их битва состоится на арене «Madison Square Garden Theater» в Нью-Йорке.

    Камбосос в своем предыдущем поединке одолел единогласным решением судей Джейка Уилли. До этого потерпел поражение нокаутом от Василия Ломаченко, а также дважды проиграл Девину Хэйни в битве за все пояса в легком дивизионе.

    Для Хатчиссона это будет первая защита пояса. В декабре прошлого года он взял титул IBF, выиграв у Лиама Паро раздельным решением судей.

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