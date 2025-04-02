Теренс Кроуфорд рассказал, чем UFC лучше бокса

Чемпион мира в первом среднем весе по версии WBAсчитает, что фанаты UFC поддерживают своих бойцов лучше, чем в боксе.

«UFC всегда найдет способ проводить лучшие бои в нужное время. Кроме того, мне нравится в UFC то, что парень может проиграть, но его все равно будут поддерживать.

В современном боксе, если ты проигрываешь, тебя вышвыривают на обочину и говорят, что ты неудачник. К примеру, Флойд Мейвезер ушел на пенсию с безупречной репутацией и установил высокую планку.

Теперь все пытаются сохранить свой ноль, потому что если вы потерпите хотя бы одно поражение, то окажетесь в самом конце автобуса. В таком случае ваш блеск потускнеет из-за фанатов, СМИ и того, как они себя ведут», — добавил Кроуфорд.