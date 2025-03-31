Морено хочет провести четвертый поединок с Пантожей

Бывший чемпион наилегчайшего дивизиона UFC нацелен на четвертый бой с действующим обладателем титулапосле победы по очкам над

«У меня достаточно аргументов, чтобы поднять руку и сказать, что я могу стать главным претендентом на титул и подраться с Пантожей еще раз, а также стать участником громкого турнира в Гвадалахаре в сентябре. Посмотрим, что произойдет. Я видел главного бизнес-директора UFC Хантера Кэмпбелла, и он выглядел очень довольным, глядя на мое последнее выступление. Каждый раз, когда я выхожу в октагон, люди сходят с ума. Это факт»

Все 3 предыдущих поединка между Пантожей и Морено завершились победами бразильца. В последнем из них Александре выиграл раздельным решением и отобрал у Брэндона пояс в наилегчайшем весе.