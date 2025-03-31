ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Новак Джокович и Якуб МеньшикМеньшик шокировал Джоковича, Соболенко контролирует Америку, а Сафин стал тренером Рублева
    Все новости спорта

    Морено хочет провести четвертый поединок с Пантожей

    Бои ММА UFC Брэндон Морено Алешандре Пантожа
    Бывший чемпион наилегчайшего дивизиона UFC Брэндон Морено нацелен на четвертый бой с действующим обладателем титула Александре Пантожей после победы по очкам над Стивом Эрцегом.

    Александре Пантожа
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александре Пантожа

    «У меня достаточно аргументов, чтобы поднять руку и сказать, что я могу стать главным претендентом на титул и подраться с Пантожей еще раз, а также стать участником громкого турнира в Гвадалахаре в сентябре. Посмотрим, что произойдет. Я видел главного бизнес-директора UFC Хантера Кэмпбелла, и он выглядел очень довольным, глядя на мое последнее выступление. Каждый раз, когда я выхожу в октагон, люди сходят с ума. Это факт»

    Все 3 предыдущих поединка между Пантожей и Морено завершились победами бразильца. В последнем из них Александре выиграл раздельным решением и отобрал у Брэндона пояс в наилегчайшем весе.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сдержит ли «Фулхэм» «Арсенал»?
  • «Арсенал» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Екатеринбуржцы зацепятся за результат в Казани?
  • «Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Авангард» закончит серию на домашнем льду?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.22
  • Экспресс дня 31 марта
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нарди — Фучович
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Хьюстон
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Лайович — О'Коннелл
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Юньчаокэтэ — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Боавишта — Жил Висенте
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры