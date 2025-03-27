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    Аник о Яире Родригесе: Он большая проблема для всех в полулегком весе

    Бои ММА UFC Яир Родригес Брайан Ортега Белал Мухаммад
    Спортивный комментатор Джон Аник считает, что Яир Родригес еще может стать чемпионом UFC, а также назвал мексиканца теневой угрозой для всего полулегкого дивизиона.

    Яир Родригес (слева)
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    Яир Родригес (слева)

    «У команды "Валле Флоу" очень сильные бойцы. У них под одной крышей два потенциальных чемпиона, Игнасио Бахамондес, и самый талантливый ударник от природы Яир Родригес. Логично, что Яир Родригес, сейчас уже всеми забытый боец, но он вполне мог бы чемпионом в полулегком весе. Когда он выходит в октагон, то становится серьезной проблемой для каждого. Вы бы слышали, как Белал Мухаммад говорил об этом парне: бьет быстрее, чем успеваешь моргнуть»

    Родригес сейчас занимает шестую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона UFC. В последнем поединке Яир уступил удушающим приемом Брайану Ортеге.

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