Аник о Яире Родригесе: Он большая проблема для всех в полулегком весе

Спортивный комментатор считает , чтоеще может стать чемпионом UFC, а также назвал мексиканца теневой угрозой для всего полулегкого дивизиона.

«У команды "Валле Флоу" очень сильные бойцы. У них под одной крышей два потенциальных чемпиона, Игнасио Бахамондес, и самый талантливый ударник от природы Яир Родригес. Логично, что Яир Родригес, сейчас уже всеми забытый боец, но он вполне мог бы чемпионом в полулегком весе. Когда он выходит в октагон, то становится серьезной проблемой для каждого. Вы бы слышали, как Белал Мухаммад говорил об этом парне: бьет быстрее, чем успеваешь моргнуть»

Родригес сейчас занимает шестую строчку в рейтинге полулегкого дивизиона UFC. В последнем поединке Яир уступил удушающим приемом Брайану Ортеге.