Роман Долидзе ответил отказом на вызов Шары Буллета

Топовый боец среднего дивизиона UFCв своих соцсетях рассказал, почему не заинтересован в поединке с восходящей звездой их дивизиона

«На днях я впервые услышал, что он хочет биться со мной. Ничего личного, но сейчас я не заинтересован в этом поединке. Шары Буллета пока что нет в топах и рейтингах. Не хочу враждовать с ним и желаю ему удачи. Все эти громкие слова нужно подтверждать делом. Для начала ему нужно вернуться на победную серию. Шара, начни побеждать и, может быть, однажды я разделю с тобой октагон»

Долидзе занимает восьмую строчку в рейтинге средневесов UFC. В последнем поединке грузин одолел по очкам Марвина Веттори. Шара Буллет проиграл свой недавний бой Майклу Пейджу, после чего покинул топ-15.