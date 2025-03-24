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    Роман Долидзе ответил отказом на вызов Шары Буллета

    Бои ММА UFC Марвин Веттори Сборная России Шара Буллет
    Топовый боец среднего дивизиона UFC Шара Буллет в своих соцсетях рассказал, почему не заинтересован в поединке с восходящей звездой их дивизиона Шарой Буллетом.

    Роман Долидзе (справа)
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    Роман Долидзе (справа)

    «На днях я впервые услышал, что он хочет биться со мной. Ничего личного, но сейчас я не заинтересован в этом поединке. Шары Буллета пока что нет в топах и рейтингах. Не хочу враждовать с ним и желаю ему удачи. Все эти громкие слова нужно подтверждать делом. Для начала ему нужно вернуться на победную серию. Шара, начни побеждать и, может быть, однажды я разделю с тобой октагон»

    Долидзе занимает восьмую строчку в рейтинге средневесов UFC. В последнем поединке грузин одолел по очкам Марвина Веттори. Шара Буллет проиграл свой недавний бой Майклу Пейджу, после чего покинул топ-15.

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