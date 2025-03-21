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    Джонсон считает, что Пантоже пока нет равных в наилегчайшем весе UFC

    Бои ММА UFC Брэндон Морено Кай Кара-Франс Алешандре Пантожа
    Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон назвал нынешнего обладателя титула Александре Пантожу лучшим бойцом их дивизиона, а также заявил, что у него на сегодняшний день нет конкурентов.

    Деметриус Джонсон
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    Деметриус Джонсон

    «Александре Пантожа только что победил Кая Асакуру. А у Кая Асакуры есть победа над таким сильным парнем, как Кеджи Хоригути. А теперь посмотрите на то, что сделал Пантожа. Он победил Брэндона Морено и других топов UFC. Пантожа сейчас обыгрывает всех подряд. Я бы поставил Александре на самый верх. 100 процентов, он лучший боец наилегчайшего веса в мире прямо сейчас»

    Александре идет на серии из семи выигранных поединков кряду. В активе бразильца уже 3 защиты титула в наилегчайшем весе. В следующем бою Пантожа подерется против Кая Кара-Франса.

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