Джонсон считает, что Пантоже пока нет равных в наилегчайшем весе UFC

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе назвал нынешнего обладателя титулалучшим бойцом их дивизиона, а также заявил, что у него на сегодняшний день нет конкурентов.

«Александре Пантожа только что победил Кая Асакуру. А у Кая Асакуры есть победа над таким сильным парнем, как Кеджи Хоригути. А теперь посмотрите на то, что сделал Пантожа. Он победил Брэндона Морено и других топов UFC. Пантожа сейчас обыгрывает всех подряд. Я бы поставил Александре на самый верх. 100 процентов, он лучший боец наилегчайшего веса в мире прямо сейчас»

Александре идет на серии из семи выигранных поединков кряду. В активе бразильца уже 3 защиты титула в наилегчайшем весе. В следующем бою Пантожа подерется против Кая Кара-Франса.