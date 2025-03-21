Прохазка хочет подраться с победителем пары Блахович-Олберг

Иржи Прохазка Фото: globallookpress.com
В связи с этим, чешский боец принял решение подраться в следующем поединке с победителем пары между Яном Блаховичем и Карлосом Олбергом, чья битва состоится в эти выходные в Лондоне.
Прохазка сейчас является вторым номером в рейтинге полутяжелого веса UFC. За последние 4 поединка у чешского спортсмена 2 победы и 2 поражения.
В крайнем бою он нокаутировал в третьем раунде Джамала Хилла. Также на этом отрезке финишировал Александра Ракича. Однако чех дважды уступил нокаутом Алексу Перейре.