Сэндхаген объяснил, в чем у О’Мэлли преимущество в реванше с Двалишвили

Бывший претендент на временный титул UFC в легчайшем весе Кори Сэндхаген считает, что Шон О’Мэлли способен вернуть себе пояс в их дивизионе в реванше с Мерабом Двалишвили на UFC 316.

«Единственное, что О’Мэлли сделал за весь первый бой с Мерабом, что и было самым значимым моментом, случилось в самом конце. Многие говорят о том самом ударе в корпус. Можно спорить, но мне показалось, что О’Мэлли проигрывал и не контролировал бой.

Но я могу представить ситуацию, в которой О’Мэлли возвращается и у него все получается. Я люблю истории о неудачниках. Я часто болею за аутсайдеров, так что, может быть, Шон в этот раз справится.

Мне трудно представить, что этот бой будет сильно отличаться от первого, но в то же время у парня, у которого есть шанс нокаутировать соперника, повышаются шансы на победу, если дать ему еще 25 минут на то, чтобы понять, как это сделать.

Это явное преимущество для О’Мэлли в ответном бою с Двалишвили», — объяснил Сэндхаген.