Вартанян о Махачеве: Он стал более однообразным бойцом

Бывший чемпион АСА в легком весе назвал слабые стороны действующего обладателя титула UFC в категории до 70,3 кг

«Махачев стал действовать более однообразно. Не видно никаких новых техник. Да, он стал лучше работать коленями в клинче. Однако от этого легко защититься и без проблем можно подготовиться. Раньше Ислам действовал более вариативно: разные зацепы, подсечки, а теперь только клинч. Возможно, он стал более уверен в себе и старается экономить силы»

Махачев идет в UFC на серии 14-ти из выигранных поединков кряду. В 2024 году Ислам в третий раз защитил титул в легком весе, выиграв удушающим приемом в пятом раунде у Дастина Порье.