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    Вартанян о Махачеве: Он стал более однообразным бойцом

    Бои ММА UFC Сборная России Ислам Махачев Дастин Порье
    Бывший чемпион АСА в легком весе Эдуард Вартанян назвал слабые стороны действующего обладателя титула UFC в категории до 70,3 кг Ислама Махачева.

    Ислам Махачев
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    Ислам Махачев

    «Махачев стал действовать более однообразно. Не видно никаких новых техник. Да, он стал лучше работать коленями в клинче. Однако от этого легко защититься и без проблем можно подготовиться. Раньше Ислам действовал более вариативно: разные зацепы, подсечки, а теперь только клинч. Возможно, он стал более уверен в себе и старается экономить силы»

    Махачев идет в UFC на серии 14-ти из выигранных поединков кряду. В 2024 году Ислам в третий раз защитил титул в легком весе, выиграв удушающим приемом в пятом раунде у Дастина Порье.

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