Уиттакер: Перейра уничтожит Чимаева в стойке

рассказал, как действующий чемпион UFC в полутяжелом дивизионеможет победить восходящую звезду среднего весав очном противостоянии.

«Я слышал, что Чимаев может выйти на бой с Перейрой, Представьте себе, что Чимаев может победить. Если только сила тяжеловеса не изменит ситуацию. Чимаев проведет тейкдаун, и он хорош в своем деле, он играет на своих сильных сторонах.

Но давайте предположим, что Хамзат сбавит темп, немного выдохнется, а Перейра нет. Он может ударить уставшего соперника и победить — Перейра делал это всю свою жизнь.

Он уничтожит Чимаева в стойке. Это будет не так, как в бою Усман-Чимаев, где Камару немного лучше был в стойке в тот период, когда Чимаев устал. В поединке с Алексом это будет бойня», — добавил Уиттакер.