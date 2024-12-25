Джон Джонс: Я зарабатываю по 100 тысяч за посещение вечеринок

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе рассказал о своих заработках вне поединков и признался, что ему уже хватит денег до конца жизни.

«Не только мне и моим детям хватит денег до конца жизни. Возможно, их хватит даже внукам. Сейчас у меня столько денег и они продолжают сыпаться мне в карман. Я абсолютно на всем делаю деньги. Меньше, чем за 100 тысяч долларов, я просто не встану с дивана. Мне предлагают 100 тысяч долларов просто за то, чтобы я посетил какую-нибудь вечеринку или оставил несколько своих автографов»

Свой последний поединок в UFC Джонс выиграл техническим нокаутом в третьем раунде у Стипе Миочича в ноябре этого года. За ту победу Джон заработал 8 миллионов долларов.