Соннен считает, что Стрикленд в реванше с Дю Плесси удивит

Спортивный аналитик уверен , чтов реванше с действующим чемпионом UFC в среднем весебудет лучше, чем год назад.

«Шон Стрикленд очень много о себе говорил и был уверен в себе, потому что считал, что победил его в первый раз. Он считал, что доминировал над ним. Но я видел не это. Все было очень близко, очень напряженно. Я верю, что Шон будет в этот раз лучше драться, пытаясь вернуть себе титул. Это мое личное мнение, но это бой, который точно нужно провести»

Реванш Стрикленда и Дю Плесси пройдет на турнире UFC 312. В первом бою в январе этого года Дрикус победил Шона раздельным решением судей.