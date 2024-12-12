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    Соннен считает, что Стрикленд в реванше с Дю Плесси удивит

    Бои ММА UFC Шон Стрикланд Дрикус Дю Плесси
    Спортивный аналитик Чейл Соннен уверен, что Шон Стрикленд в реванше с действующим чемпионом UFC в среднем весе Дрикусом Дю Плесси будет лучше, чем год назад.

    Шон Стрикленд и Дрикус Дю Плессии
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    Шон Стрикленд и Дрикус Дю Плессии

    «Шон Стрикленд очень много о себе говорил и был уверен в себе, потому что считал, что победил его в первый раз. Он считал, что доминировал над ним. Но я видел не это. Все было очень близко, очень напряженно. Я верю, что Шон будет в этот раз лучше драться, пытаясь вернуть себе титул. Это мое личное мнение, но это бой, который точно нужно провести»

    Реванш Стрикленда и Дю Плесси пройдет на турнире UFC 312. В первом бою в январе этого года Дрикус победил Шона раздельным решением судей.

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