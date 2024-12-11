Уиттакер считает, что у Дю Плесси и Стрикленда нет шансов против Чимаева

Экс-обладатель титула UFC в среднем весепобедителем в боях с

«Я думаю, что он просто победит их, и сделает то же самое, что и со мной. Я могу представить себе такие бои. У Хамзата было бы больше шансов со Стриклендом, чем с Дю Плесси, просто потому, что Дю Плесси крупный парень. Остановить его в первом раунде — это безумие. Но то, как Чимаев проводит тейкдауны, тоже безумие. Как остановить этого парня? Перепрыгнуть через него?»

Чимаев сейчас занимает третью строчку в рейтинге среднего веса UFC. Хамзат подерется за титул с победителем пары Стрикленд-Дю Плесси.