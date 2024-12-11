ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шавкат Рахмонов против Иэна ГэрриИэн Гэрри удивил. Победа над ирландцем далась Рахмонову очень нелегко
    Все новости спорта

    Уиттакер считает, что у Дю Плесси и Стрикленда нет шансов против Чимаева

    Бои ММА UFC Хамзат Чимаев Роберт Уиттакер Шон Стрикланд Дрикус Дю Плесси
    Экс-обладатель титула UFC в среднем весе Роберт Уиттакер видит Хамзата Чимаева победителем в боях с Шоном Стриклендом и Дрикусом Дю Плесси.

    Шон Стрикленд и Дрикус Дю Плесси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шон Стрикленд и Дрикус Дю Плесси

    «Я думаю, что он просто победит их, и сделает то же самое, что и со мной. Я могу представить себе такие бои. У Хамзата было бы больше шансов со Стриклендом, чем с Дю Плесси, просто потому, что Дю Плесси крупный парень. Остановить его в первом раунде — это безумие. Но то, как Чимаев проводит тейкдауны, тоже безумие. Как остановить этого парня? Перепрыгнуть через него?»

    Чимаев сейчас занимает третью строчку в рейтинге среднего веса UFC. Хамзат подерется за титул с победителем пары Стрикленд-Дю Плесси.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Сити» снова потеряет очки?
  • «Ювентус» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
  • Сможет ли дортмундская команда на своем поле дать бой «Барселоне»?
  • «Боруссия» Д — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Смогут забить обе команды?
  • «Арсенал» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.75
  • Экспресс дня 11 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Арсенал — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Атлетико — Слован
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Милан — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Астана — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Лион — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры