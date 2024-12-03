Иэн Гэрри: Ковингтон слаб, Бакли уничтожит этого труса

Непобежденный полусредневес UFC Иэн Гэрри дал прогноз на поединок своих конкурентов по дивизиону с участием

«Ковингтон избегает меня, как чумы, а потом, как только я договариваюсь о бое с самым опасным соперником в дивизионе, он говорит: я буду драться во Флориде. Это просто доказывает, что он трус. Колби не хочет иметь со мной ничего общего. По правде говоря, я уже знаю, что победил его. Я знаю, что уже мысленно сломал его. Он слаб. Ковингтон трус, и я верю, что Хоакин Бакли его уничтожит. Бакли его просто переедет»

Ковингтон и Бакли подерутся 15 декабря на турнире в Тампе. Неделей ранее Иэн Гэрри встретится с непобежденным Шавкатом Рахмоновым из Казахстана.