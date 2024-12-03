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    Царукян рассказал, почему хочет провести реванш с Оливейрой

    Бои ММА UFC Сборная России Чарльз Оливейра Ислам Махачев Арман Царукян
    Претендент на титул чемпиона UFC в легком весе Арман Царукян намерен еще раз подраться с Чарльзом Оливейрой в случае победы над действующим обладателем пояса Исламом Махачевым.

    Чарльз Оливейра
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    Чарльз Оливейра

    «Я готов драться со всеми. Чарльз Оливейра один из лучших в нашей весовой категории. Ислам, Чарльз и я — лучшая тройка в легкой весовой категории прямо сейчас. Оливейра ранее победил почти всех в топ-15. Я тоже всех побеждал. Ислам чемпион в нашем весе, но я готов сразиться с кем угодно. Когда я стану чемпионом, я бы хотел вновь подраться с Чарльзом, потому что наш первый бой был довольно близким, поэтому я настроен финишировать Оливейру»

    Оливейра проиграл Царукяну на UFC 300 раздельным решением судей. В январе Арман подерется за титул в легком весе с Исламом Махачевым.

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