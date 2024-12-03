Царукян рассказал, почему хочет провести реванш с Оливейрой

Претендент на титул чемпиона UFC в легком весе намерен еще раз подраться св случае победы над действующим обладателем пояса

«Я готов драться со всеми. Чарльз Оливейра один из лучших в нашей весовой категории. Ислам, Чарльз и я — лучшая тройка в легкой весовой категории прямо сейчас. Оливейра ранее победил почти всех в топ-15. Я тоже всех побеждал. Ислам чемпион в нашем весе, но я готов сразиться с кем угодно. Когда я стану чемпионом, я бы хотел вновь подраться с Чарльзом, потому что наш первый бой был довольно близким, поэтому я настроен финишировать Оливейру»

Оливейра проиграл Царукяну на UFC 300 раздельным решением судей. В январе Арман подерется за титул в легком весе с Исламом Махачевым.