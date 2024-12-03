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    Стерлинг о Евлоеве: Я уже проходил через непобежденных и сделаю это вновь

    Бои ММА UFC Сборная России Алджамейн Стерлинг Шон О'Мэлли Мовсар Евлоев
    Экс-обладатель титула UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг, ныне выступающий в полулегком дивизионе, заявил, что нанесет Мовсару Евлоеву первое поражение в карьере.

    Алджамейн Стерлинг
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    Алджамейн Стерлинг

    «Я извлек урок из последнего боя, в котором я проиграл О’Мэлли, и сказал себе, что никогда больше не позволю кому-то загнать меня в угол из-за денег. Мне не впервой драться с непобежденными бойцами.

    Я и раньше проходил их, и я намерен сделать это снова. Я знаю, что многие люди из его региона думают, что он знает, как со мной бороться. Они уверены, что я стану его первым соперником в UFC, которого он удосрочит.

    Уже одно это является достаточной мотивацией, чтобы доказать им, что они ошибаются, и разгромить этого парня. Разгромить этого парня и показать, что в этой игре есть разные уровни.

    Я раньше был чемпионом. В новой весовой категории у меня больше энергии. Мы точно устроим хороший бой», — добавил Стерлинг.

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