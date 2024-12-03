Стерлинг о Евлоеве: Я уже проходил через непобежденных и сделаю это вновь

Экс-обладатель титула UFC в легчайшем весе, ныне выступающий в полулегком дивизионе, заявил, что нанесетпервое поражение в карьере.

«Я извлек урок из последнего боя, в котором я проиграл О’Мэлли, и сказал себе, что никогда больше не позволю кому-то загнать меня в угол из-за денег. Мне не впервой драться с непобежденными бойцами.

Я и раньше проходил их, и я намерен сделать это снова. Я знаю, что многие люди из его региона думают, что он знает, как со мной бороться. Они уверены, что я стану его первым соперником в UFC, которого он удосрочит.

Уже одно это является достаточной мотивацией, чтобы доказать им, что они ошибаются, и разгромить этого парня. Разгромить этого парня и показать, что в этой игре есть разные уровни.

Я раньше был чемпионом. В новой весовой категории у меня больше энергии. Мы точно устроим хороший бой», — добавил Стерлинг.