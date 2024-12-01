Пантожа рассказал, почему передумал переходить в легчайший вес

Чемпион UFC в наилегчайшей весовой категории рассказал , почему не станет подниматься в легчайший дивизион.

«Нет, я чемпион в наилегчайшем весе. Я хочу остаться здесь надолго. Я просто думал о переходе в легчайший вес, чтобы сразиться с О’Мэлли, потому что у нас с ним есть кое-какая история. Знаете, он плохо обо мне отзывался. Я хочу доказать, что победил его в зале и могу победить в реальном бою. Сейчас я просто думаю о Кае Асакуре, и о том, чтобы устроить отличное шоу для всех. Вот чего я хочу. Я устрою отличное шоу для всех моих фанатов 7 декабря. Это будет здорово»

Пантожа ранее провел в наилегчайшем весе 2 удачных защиты. 7 декабря на турнире UFC 310 Александре подерется с экс-чемпионом RIZIN Кайем Асакурой.