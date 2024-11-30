Cтерлинг считает, что Петр Ян должен подраться следующим за пояс UFC

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«Некоторые люди думают, что Мераб боится Умара, и это, на самом деле, забавно. Но Мераб просто занимается своими делами.

Я думаю, что последнее выступление Петра Яна гораздо более впечатляющее, чем победа Умара над Сандхагеном. Ян ведь тоже ранее победил Сандхагена.

Я знаю, что в ММА нельзя проводить математические расчеты, но с точки зрения известности Ян технически должен обойти их обоих и стать номером один среди претендентов.

Если рассуждать логически, то так и должно быть. Но если говорить только о том, что вы сделали в последнее время, то, думаю, Умар одержал самую убедительную победу», — добавил Стерлинг.