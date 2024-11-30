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    Cтерлинг считает, что Петр Ян должен подраться следующим за пояс UFC

    Бои ММА UFC Сборная России Дейвесон Фигередо Алджамейн Стерлинг Мераб Двалишвили Петр Ян Умар Нурмагомедов Кори Сэндхаген
    Алджамейн Стерлинг, экс-чемпион UFC в легчайшем весе, объяснил, почему в промоушене обязаны дать Петру Яну титульник с Мерабом Двалишвили, а не Умару Нурмагомедову.

    Алджамейн Стерлинг
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    Алджамейн Стерлинг

    «Некоторые люди думают, что Мераб боится Умара, и это, на самом деле, забавно. Но Мераб просто занимается своими делами.

    Я думаю, что последнее выступление Петра Яна гораздо более впечатляющее, чем победа Умара над Сандхагеном. Ян ведь тоже ранее победил Сандхагена.

    Я знаю, что в ММА нельзя проводить математические расчеты, но с точки зрения известности Ян технически должен обойти их обоих и стать номером один среди претендентов.

    Если рассуждать логически, то так и должно быть. Но если говорить только о том, что вы сделали в последнее время, то, думаю, Умар одержал самую убедительную победу», — добавил Стерлинг.

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