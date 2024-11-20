Маркус Макги бросил вызов Жозе Альдо

Топовый боец UFC легчайшей весовой категории хочет подраться с бывшим чемпионом полулегкого дивизиона

«Я бы не удивился, если UFC дали мне бой с Жозе Альдо. Мы оба находимся в рейтинге рядом друг с другом. И он лишь немного старше меня. Почему бы нам не вернуть Жозе Альдо в Аризону ради этого боя? Звучит неплохо»

Маркус Макги в последнем поединке одолел единогласным решением судей Джонатана Мартинеза. 34-летний американец идет в UFC на серии из четырех побед кряду и занимает 14-ю строчку в рейтинге легчайшего веса.

Альдо идет 11-м. Ранее он проиграл раздельным решением Марио Баутисте. До этого Жозе победил по очкам Джонатана Мартинеза, у которого накануне выиграл Маркус Макги.