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    Дю Плесси: Ни один средневес не сможет одолеть меня, даже Чимаев

    Бои ММА UFC Роберт Уиттакер Хамзат Чимаев
    Чемпион UFC в среднем весе Дрикус Дю Плесси не видит в Хамзате Чимаеве реальную угрозу для себя и считает, что его не сможет победить ни один боец в их дивизионе, включая чеченца.

    Дрикус Дю Плесси
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    Дрикус Дю Плесси

    «Когда я дерусь, я не знаю, как отступать. Я собираюсь выйти и драться с тобой. Мы видели это на примере Хамзата, который сбавлял темп после первого раунда, полутора раундов, и я думаю, это потому, что он использует слишком много сил. У него, конечно, есть борцовская техника, но он использует свою силу, как оружие. В данном случае у него есть пистолет, а у меня танк, когда дело касается силы. Ни один средневес не одолеет меня. Этого не случится»

    Чимаев в последнем поединке одолел удушающим приемом в первом раунде Роберта Уиттакера. Хамзат занимает третью строчку в рейтинге среднего дивизиона UFC.

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