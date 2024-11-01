Дю Плесси: Ни один средневес не сможет одолеть меня, даже Чимаев

Чемпион UFC в среднем весереальную угрозу для себя и считает, что его не сможет победить ни один боец в их дивизионе, включая чеченца.

«Когда я дерусь, я не знаю, как отступать. Я собираюсь выйти и драться с тобой. Мы видели это на примере Хамзата, который сбавлял темп после первого раунда, полутора раундов, и я думаю, это потому, что он использует слишком много сил. У него, конечно, есть борцовская техника, но он использует свою силу, как оружие. В данном случае у него есть пистолет, а у меня танк, когда дело касается силы. Ни один средневес не одолеет меня. Этого не случится»

Чимаев в последнем поединке одолел удушающим приемом в первом раунде Роберта Уиттакера. Хамзат занимает третью строчку в рейтинге среднего дивизиона UFC.