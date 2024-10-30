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    Призер ОИ по тхэквондо и еще 6 бойцов были уволены из UFC

    Бои ММА UFC
    По окончании прошедшего турнира в Абу-Даби представители UFC заявили об увольнении сразу семи бойцов. Первым из них стал призер ОИ по тхэквондо Робелис Деспанье.

    Робелис Деспанье
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    Робелис Деспанье

    Кубинский тяжеловес в субботу проиграл единогласным решением судей Остину Лейну. В UFC у него была одна победа и 2 поражения. Также ростер покинул представитель топ-10 наилегчайшего веса Матеус Николау.

    Недавно он уступил единогласным решением судей Асу Алмабаеву, потерпев свое третье поражение подряд. UFC также разорвал контракты с Джессикой Пенн, Тамиресом Видалем, Винисиусом Сальвадором, Хараламбосом Григориу и Джесси Батлером.

    Напомним, что неделей ранее промоушен уже покинули 11 бойцов, включая экс-претендента на временный титул в полутяжелом весе Овинса Сент-Прю.

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