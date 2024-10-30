Призер ОИ по тхэквондо и еще 6 бойцов были уволены из UFC

По окончании прошедшего турнира в Абу-Даби представители UFC заявили об увольнении сразу семи бойцов. Первым из них стал призер ОИ по тхэквондо

Кубинский тяжеловес в субботу проиграл единогласным решением судей Остину Лейну. В UFC у него была одна победа и 2 поражения. Также ростер покинул представитель топ-10 наилегчайшего веса Матеус Николау.

Недавно он уступил единогласным решением судей Асу Алмабаеву, потерпев свое третье поражение подряд. UFC также разорвал контракты с Джессикой Пенн, Тамиресом Видалем, Винисиусом Сальвадором, Хараламбосом Григориу и Джесси Батлером.

Напомним, что неделей ранее промоушен уже покинули 11 бойцов, включая экс-претендента на временный титул в полутяжелом весе Овинса Сент-Прю.