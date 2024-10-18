Александр Волкановски рассказал, когда планирует вернуться к боям

Первый номер рейтинга полулегкого дивизиона UFC и экс-чемпион этой категории поделился , когда планирует вернуться в октагон.

«Все, что связано с золотом, я буду рад... Даже если это будет временный титул, я подерусь. Я бы сказал, что это была бы захватывающая победа над Лопесом, если бы это произошло, а если нет, то над Максом или Илией. Сейчас я нахожусь в таком положении, что хочу драться в Сиднее. Я сомневаюсь, что это произойдет, так что давайте сделаем это, усилим ажиотаж и назначим дату боя на февраль»

Волкановски проиграл свой последний поединок нокаутом во втором раунде Илии Топурии и лишился титула чемпиона в полулегком весе. Ранее он также был финиширован Исламом Махачевым в легком дивизионе.