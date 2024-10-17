Тим Цзю о бое с Муртазалиевым: Я готов показать лучшую версию себя

Бывший чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO готов показать свою лучшую версию в поединке против

«Я готов показать лучшую версию себя и присутствовать на каждой секунде боя. Честно говоря, я не особо задумывался о Муртазалиеве. Я знаю, что он сильный и опасный. Идеальный бой длился бы 30 секунд, но я не стремлюсь к нокауту.

Я просто хочу показать, что я цепной пес. Я чувствую, что немного потерял концентрацию в бою с Фундорой из-за рассечения в начале и середине раундов. Эмоции сыграли свою роль, отвлекли меня. Из-за этого я проиграл пару раундов, что стоило мне боя. Я усвоил урок»

Бой Муртазалиева и Тима Цзю возглавит кард турнира в Орландо 20 октября. На кону поединка будет стоять пояс чемпиона IBF в первом среднем весе, принадлежащий Бахраму.