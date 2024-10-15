Умар Нурмагомедов: О’Мэлли неудачник, у него нет борьбы

Следующий претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе раскритиковал своего конкурента по дивизионуза плохую борьбу.

«О’Мэлли — неудачник в ММА. У него нет борьбы. У него нет борьбы, и он даже не пытался драться с Двалишвили. Он просто ждет, просто убегает и дерется, как неудачник. Мераб — он хорош. С Мерабом нужно идти вперед и драться. Его нельзя победить, если ты от него убегаешь. Но похоже, что Двалишвили пытается избегать меня, как будто он напуган. Я не понимаю, почему чемпион пытается избегать меня, но, если он не будет драться со мной, я не хочу ждать. Лето: июнь, июль, май — я хочу драться сейчас»

Умар Нурмагомедов сейчас занимает вторую строчку в рейтинге легчайшего веса UFC. В последнем поединке он одолел единогласным решением судей Кори Сэндхагена.