Фьюри: Мы подеремся с Джошуа, даже если нам будет по 50 лет

Звездный британский боксер-тяжеловес заявил , что его бой против соотечественникаобязательно состоится.

«Джошуа знает, что он получит этот бой. Даже если нам будет по 50 лет, он должен сразиться со мной. От этого никуда не денется, он не сможет сбежать от меня. Даже если нам будет по 50 лет, мы всё равно продадим билеты на "Уэмбли" и подеремся»

Фьюри ранее был чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. В своем последнем поединке он проиграл Александру Усику раздельным решением в битве за все пояса.

То поражение стало первым в карьере Тайсона. Джошуа накануне проиграл в четвертый раз на профессиональном ринге. В конце сентября он был нокаутирован в пятом раунде Даниэлем Дюбуа.