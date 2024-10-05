ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальПримера. «Реал» примет «Вильярреал», «Барселона» будет гостить у «Алавеса», а «Жирона» сыграет с «Атлетиком»
  • 16:43
    • «Пари НН» уволил Илича
  • 16:33
    • Гол Жоты принес «Ливерпулю» победу в матче с «Кристал Пэлас»
  • 16:10
    • Джокович с непростой победы стартовал на турнире в Шанхае
  • 13:05
    • Гауфф вышла в финал турнира в Пекине
    Все новости спорта

    Фьюри: Мы подеремся с Джошуа, даже если нам будет по 50 лет

    Бои Бокс WBC WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Александр Усик
    Звездный британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри заявил, что его бой против соотечественника Энтони Джошуа обязательно состоится.

    Тайсон Фьюри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тайсон Фьюри

    «Джошуа знает, что он получит этот бой. Даже если нам будет по 50 лет, он должен сразиться со мной. От этого никуда не денется, он не сможет сбежать от меня. Даже если нам будет по 50 лет, мы всё равно продадим билеты на "Уэмбли" и подеремся»

    Фьюри ранее был чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. В своем последнем поединке он проиграл Александру Усику раздельным решением в битве за все пояса.

    То поражение стало первым в карьере Тайсона. Джошуа накануне проиграл в четвертый раз на профессиональном ринге. В конце сентября он был нокаутирован в пятом раунде Даниэлем Дюбуа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» продолжит побеждать?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Сможет ли «Зенит» разгромить «Оренбург»?
  • «Зенит» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Алекс Перейра продолжит править в полутяжелом весе UFC?
  • Перейра — Раунтри. Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 5 октября
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Зенит — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Перейра — Раунтри
  • Бои
  • Завтра в 07:25
    •  2.80
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ренн — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Ницца — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры