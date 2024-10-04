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    Глава PFL Донн Дэвис: Харрисон сбежала от Сайборг и Пачеко в UFC

    Бои ММА UFC PFL
    Глава PFL Донн Дэвис считает , что Кайла Харрисон испугалась драться с Крис Сайборг и проводить четвертый поединок против Ларисы Пачеко и поэтому решила перейти в UFC.

    Кайла Харрисон
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    Кайла Харрисон

    «Мы привели Кайлу в ММА с Олимпиады. Превратили ее в звезду, двукратную чемпионку и одну из величайших женщин бойцов на сегодняшний день. Ничего кроме гордости за это, и ничего кроме уважения к Кайле. Как конкурент, чтобы построить компанию, я хочу, чтобы здесь были все великие бойцы.

    Я разочарован, что мы не смогли сохранить ее здесь для двух крупнейших боев в ее наследии — отомстить Пачеко и победить Сайборг. Я думаю, что это два самых сложных боя перед Кайлой. Мне не нравится, что она сбежала от них. Мне не нравится, и то, что она побежала к бренду, чтобы утвердить себя»

    Харрисон дебютировала в UFC в апреле этого года с победы над Холли Холм. В эти выходные она подерется против Кетлен Виейры.

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