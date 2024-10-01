Тренер Дюбуа: Не советую Джошуа еще раз драться с Даниэлем

, тренер действующего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF не видит смысла во втором поединке своего подопечного против

«Я бы не советовал Джошуа еще раз драться с Дюбуа. Я многое вижу изо дня в день, я знаю, на что Даниэль способен и Джошуа прямо сейчас. Если в бою с Даниэлем кто-то ранен, то он просто не доживает до финального звонка. Он сокрушительный панчер, и я здесь говорю только факты. Он похож на современного Майка Тайсона. Но улучшенная версия. Для Джошуа есть и другие бои. Он может сразиться с Деонтеем Уайлдером. Это был бы хороший бой между двумя громкими именами»

Джошуа проиграл Дюбуа нокаутом в пятом раунде в ночь с 21 на 22 сентября на турнире в Лондоне. После поражения Энтони также может активировать опцию реванша.