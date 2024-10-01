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    Тренер Дюбуа: Не советую Джошуа еще раз драться с Даниэлем

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер Майк Тайсон
    Киран Фаррелл, тренер действующего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии IBF Даниэля Дюбуа, не видит смысла во втором поединке своего подопечного против Энтони Джошуа.

    Энтони Джошуа (слева)
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    Энтони Джошуа (слева)

    «Я бы не советовал Джошуа еще раз драться с Дюбуа. Я многое вижу изо дня в день, я знаю, на что Даниэль способен и Джошуа прямо сейчас. Если в бою с Даниэлем кто-то ранен, то он просто не доживает до финального звонка. Он сокрушительный панчер, и я здесь говорю только факты. Он похож на современного Майка Тайсона. Но улучшенная версия. Для Джошуа есть и другие бои. Он может сразиться с Деонтеем Уайлдером. Это был бы хороший бой между двумя громкими именами»

    Джошуа проиграл Дюбуа нокаутом в пятом раунде в ночь с 21 на 22 сентября на турнире в Лондоне. После поражения Энтони также может активировать опцию реванша.

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