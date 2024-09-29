Боб Арум: С Джошуа и Уайлдером покончено, они должны драться друг с другом

Спортивный промоутер считает , что звездные карьеры двух экс-чемпионов мира по боксу в тяжелом весеподошли к концу.

«Нет, у таких боксеров вроде Джошуа, просто не может быть выходного дня, чтобы вот так выходить на ринг, как в последнем поединке. Я просто думаю, что "Эй Джей" прошел через множество войн. Я думаю, что для него все кончено на профессиональном ринге также, как и для Деонтея Уайлдера. Возможно, они должны подраться друг с другом. Это было бы хорошо для бокса»

Деонтей Уайлдер в последнем своем поединке потерпел поражение нокаутом от Чжана Чжилэя в пятом раунде. Энтони Джошуа неделей ранее аналогичным образом уступил Даниэлю Дюбуа.