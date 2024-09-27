Мойкано: Макгрегор много зарабатывает вне боев, у нет стимула драться

11-й номер рейтинга легкого дивизиона UFC назвал причину, по которой экс-чемпион лиги в двух весовых категорияхдо сих пор не вернулся к поединкам.

«Я удивлен, что Чендлер не продолжил ждать Конора. Майкл слишком глупый. А Макгрегор сейчас самый большой тролль ММА. У него нет стимула драться. Какой стимул у Конора Макгрегора драться? Он зарабатывает больше денег вне боев. Его кошелек в боях — ничто по сравнению с тем, что этот парень зарабатывает своим бизнесом. Прямо сейчас он использует UFC больше, как маркетинговое агентство, потому что все говорят о нем»

Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле 2021 года. Тогда он уступил техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье из-за перелома ноги.