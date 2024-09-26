ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе спорят с арбитромСкука на «Бернабеу». «Реал» страдает из-за отсутствия «химии» между Винисиусом, Беллингемом и Мбаппе
  • 16:23
    • В ЦСКА объявили о подписании контракта с Пьяничем
    Все новости спорта

    Имавов готов драться с Адесаньей в случае успеха в бою против Аллена

    Бои ММА UFC Исраэль Адесанья Джаред Каннонир
    Французский средневес UFC Нассурдин Имавов обозначил Исраэля Адесанью своей следующей целью в случае победы над Бренданом Алленом на грядущем турнире в Париже.

    Нассурдин Имавов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нассурдин Имавов

    «Аллен приезжает в мой город. Контракт, который прислал UFC, рассчитан на три раунда, но я не боюсь и пяти раундов. Мой последний бой против Джареда Каноннира изначально был трехраундовым, а затем они вернулись ко мне за две недели до боя, чтобы попросить провести пятираундовый мейн-ивент, и это не было проблемой. Я слышал, как СМИ говорили, что бой с Адесаньей был бы хорош, и люди, кажется, заинтересованы в нем. Я думаю, что это мог бы быть отличный бой»

    Нассурдин ранее одержал 2 победы кряду в UFC над Джаредом Канонниром и Романом Долидзе. Сейчас Имавов занимает четвертую позицию в рейтинге средней категории UFC.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Тоттенхэм» разгромить «Карабах»?
  • «Тоттенхэм» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Прервет ли «Сельта» беспроигрышную серию «Атлетико»?
  • «Сельта» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Бешикташ» продлит свою серию без поражений?
  • «Аякс» — «Бешикташ». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.10
  • Экспресс дня 26 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сельта — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Аякс — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рома — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Наполи — Палермо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Милан — Лечче
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры