Имавов готов драться с Адесаньей в случае успеха в бою против Аллена

Французский средневес UFCсвоей следующей целью в случае победы надна грядущем турнире в Париже.

«Аллен приезжает в мой город. Контракт, который прислал UFC, рассчитан на три раунда, но я не боюсь и пяти раундов. Мой последний бой против Джареда Каноннира изначально был трехраундовым, а затем они вернулись ко мне за две недели до боя, чтобы попросить провести пятираундовый мейн-ивент, и это не было проблемой. Я слышал, как СМИ говорили, что бой с Адесаньей был бы хорош, и люди, кажется, заинтересованы в нем. Я думаю, что это мог бы быть отличный бой»

Нассурдин ранее одержал 2 победы кряду в UFC над Джаредом Канонниром и Романом Долидзе. Сейчас Имавов занимает четвертую позицию в рейтинге средней категории UFC.