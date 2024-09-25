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    Томпсон: Мы с Бакли не должны драться в прелимах на UFC 308

    Бои ММА UFC
    Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Стивен Томпсон недоволен тем, что его бой с Хоакином Бакли пройдет не в основном карде на 308-м номерном турнире.

    Хоакин Бакли
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    Хоакин Бакли

    «Немного странно на данный момент, зная, что это будет за бой. Можно подумать, что они захотят, чтобы все смотрели на это. Теперь я не уверен, было ли это из-за того, что в последний раз, когда я должен был драться в Солт-Лейк-Сити, мой соперник не сделал вес. Но Хоакин Бакли известен тем, что всегда выходит на бои. То, что мы деремся в прелимах, разочаровывает. Этого не должно быть. Это дико. Я имею в виду, есть несколько боев в основном карде, которые, я думаю, должны быть в предварительном. Мы с Хоакином могли бы их заменить»

    Томпсон предыдущие 10 поединков в UFC дрался в основных кардах промоушена. На данный момент Стивен занимает девятую строчку в рейтинге полусредневесов, а Бакли идет 11-м.

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