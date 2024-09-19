Диего Лопес отказался выйти на бой с Евлоевым вместо Стерлинга

Третий номер рейтинга полулегкой весовой категории UFCв соцсетях объяснил причину своего отказа заменитьв поединке против

«У тебя был шанс несколько месяцев назад, когда я вызвал тебя на бой!! Теперь ты сидишь сложа руки и смотришь, как автобус оставляет тебя ждать. К тому же, этот бой мне ничего не даст»

Накануне Алджамейн Стерлинг заявил, что снимается с поединка против Мовсара Евлоева на турнире UFC 307 5 октября. Россиянин предложил Лопесу выйти на коротком уведомлении и провести с ним реванш.

Их первый поединок состоялся весной прошлого года. Тогда Лопес только дебютировал в UFC и уступил Мовсару Евлоеву единогласным решением судей.