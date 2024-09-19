ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем ДзюбаСнова в строю. Джикия и Дзюба пополнили ряды новичков РПЛ
    Все новости спорта

    Диего Лопес отказался выйти на бой с Евлоевым вместо Стерлинга

    Бои ММА UFC Сборная России Алджамейн Стерлинг
    Третий номер рейтинга полулегкой весовой категории UFC Диего Лопес в соцсетях объяснил причину своего отказа заменить Алджамейна Стерлинга в поединке против Мовсара Евлоева.

    Мовсар Евлоев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мовсар Евлоев

    «У тебя был шанс несколько месяцев назад, когда я вызвал тебя на бой!! Теперь ты сидишь сложа руки и смотришь, как автобус оставляет тебя ждать. К тому же, этот бой мне ничего не даст»

    Накануне Алджамейн Стерлинг заявил, что снимается с поединка против Мовсара Евлоева на турнире UFC 307 5 октября. Россиянин предложил Лопесу выйти на коротком уведомлении и провести с ним реванш.

    Их первый поединок состоялся весной прошлого года. Тогда Лопес только дебютировал в UFC и уступил Мовсару Евлоеву единогласным решением судей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Монако» дома не уступит «Барселоне»
  • «Монако» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Локомотив» продолжит играть результативно
  • «Химки» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Ак Барс» уверенно разберется с гостями?
  • «Ак Барс» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБонус 180% к первому пополнению ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.32
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Монако — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Спартак — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Аталанта — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Атлетико — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Мунгия — Базинян
  • Бои
  • Послезавтра в 05:30
    •  2.74
  • Прогноз на матч Зенит (легенды) — ЦСКА (легенды)
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры