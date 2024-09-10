Брэди, Стерлинг и Холлэнд улучшили позиции в рейтингах UFC

По окончании прошедшего турнира в Лас-Вегасе в рейтингах UFC произошли очередные изменения.после победы надпотеснил своего оппонента с шестой строчки в ростере полусредневесов.

Экс-чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг вернулся в топ-15 в Р4Р и занял 15-е место, еще давно принадлежавшее Исраэлю Адесанье.

Кевин Холлэнд поднялся на 15-ю строчку в ростере полусреднего дивизиона. Брайс Митчелл потеснил с 12-го места в списке полулегковесов бразильского бойца Диего Лопеса.

Корди Дарден обошел Мэтта Шнелла в наилегчайшем весе, заняв 13-ю позицию в рейтинге. Россиянин Тагир Уланбеков в этой же категории поднялся с 12-й на 11-ю строчку.