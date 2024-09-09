Морено о Деметриусе Джонсоне: Один из пяти величайших бойцов в истории

Второй номер рейтинга наилегчайшего дивизиона UFC, экс-чемпиона данной категории, одним из лучших бойцов в истории ММА.

«Деметриус легенда спорта, и он входит, как минимум, в пятерку лучших бойцов всех времен. Так что да, всего ему самого доброго. Сейчас он делает карьеру бойца джиу-джитсу. Несколько недель назад он участвовал в world masters в Лас-Вегасе. Он был очень близок к завоеванию золота. У него осталось много энергии, возможно, не в профессиональном ММА, потому что он уже много сделал для спорта»

Деметриус Джонсон рекордсмен наилегчайшего дивизиона UFC по количеству удачных защит титула. В статусе чемпиона он одержал 11 победу кряду. Накануне Джонсон объявил о завершении карьеры бойца ММА.