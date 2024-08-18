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    Дю Плесси защитил пояс UFC в среднем весе в бою с Адесаньей

    Бои ММА UFC Исраэль Адесанья Шон Стрикланд
    В главном бою вечера на турнире UFC 305 Дрикус Дю Плесси одержал победу удушающим приемом над Исраэлем Адесаньей в четвертом раунде и защитил титул чемпиона промоушене в среднем весе.

    Исраэль Адесанья
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    Исраэль Адесанья

    Южноафриканец по-прежнему не потерпел ни единого поражения в организации с момента дебюта в 2020 году. На данный момент у Дрикуса серия из восьми побед кряду.

    Ранее Дю Плесси одолел раздельным решением судей Шона Стрикленда в январе этого года и стал чемпионом. У Адесаньи, занимающего второе место в рейтинге средневесов, теперь 2 поражения кряду.

    Напомним, что Исраэль ранее был доминирующим чемпионом данного дивизиона с пятью защитами пояса кряду. Всего у Адесаньи 24 победы и 4 поражения в карьере.

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