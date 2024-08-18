Дю Плесси защитил пояс UFC в среднем весе в бою с Адесаньей

В главном бою вечера на турнире UFC 305одержал победу удушающим приемом надв четвертом раунде и защитил титул чемпиона промоушене в среднем весе.

Южноафриканец по-прежнему не потерпел ни единого поражения в организации с момента дебюта в 2020 году. На данный момент у Дрикуса серия из восьми побед кряду.

Ранее Дю Плесси одолел раздельным решением судей Шона Стрикленда в январе этого года и стал чемпионом. У Адесаньи, занимающего второе место в рейтинге средневесов, теперь 2 поражения кряду.

Напомним, что Исраэль ранее был доминирующим чемпионом данного дивизиона с пятью защитами пояса кряду. Всего у Адесаньи 24 победы и 4 поражения в карьере.