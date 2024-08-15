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    Девин Хэйни намекнул на возвращение в ринг через 3 месяца

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Шакур Стивенсон Джервонта Дэвис Райан Гарсия Девин Хэйни
    Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе, ныне обладатель титула в первом среднем дивизионе по версии WBC Девин Хэйни может провести следующий бой в конце этого года.

    Девин Хэйни
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    Девин Хэйни

    «Игра уже не та, но я скоро вернусь. Я даю вам всем три месяца ожидания. Я никуда и не уходил, скоро увидимся»

    В последний раз Хэйни дрался с Райаном Гарсией 20 апреля. Тогда Девин потерпел поражение решением большинства, однако впоследствии результат поединка был отменен из-за положительной допинг-пробы соперника.

    Всего у Хэйни 31 победа на профессиональном ринге и ни единого поражения. Пока что о следующем сопернике американца ничего неизвестно. Девин ранее хотел подраться против Шакура Стивенсона и Джервонты Дэвиса.

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