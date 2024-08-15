Девин Хэйни намекнул на возвращение в ринг через 3 месяца

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе, ныне обладатель титула в первом среднем дивизионе по версии WBC может провести следующий бой в конце этого года.

«Игра уже не та, но я скоро вернусь. Я даю вам всем три месяца ожидания. Я никуда и не уходил, скоро увидимся»

В последний раз Хэйни дрался с Райаном Гарсией 20 апреля. Тогда Девин потерпел поражение решением большинства, однако впоследствии результат поединка был отменен из-за положительной допинг-пробы соперника.

Всего у Хэйни 31 победа на профессиональном ринге и ни единого поражения. Пока что о следующем сопернике американца ничего неизвестно. Девин ранее хотел подраться против Шакура Стивенсона и Джервонты Дэвиса.