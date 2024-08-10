Дю Плесси о бое с Махачевым: Я не из тех, кто собирается сказать нет

, действующий чемпион UFC в среднем весе, не исключает поединка с, нынешним обладателем титула в легком дивизионе.

«Я всегда говорю, никогда не ограничивайте свои мечты — мечтайте о большем. Махачев мечтает о большом бое, а я для него очень большой соперник. Сейчас в этом виде спорта все чемпионы хотят перейти в другой дивизион и получить бой за второй пояс. Я не из тех, кто собирается сказать нет. Но считаю, что ты должен, по крайней мере, защитить свой пояс 3 раза, может быть, и 4, прежде чем рассматривать возможность повышения, если только не возникнут особые обстоятельства, которые имеют смысл»

Накануне тренер Ислама Махачева Хавьер Мендес высказался, что дагестанец на равных может конкурировать с бойцами среднего дивизиона вроде Дрикуса Дю Плесси и Исраэля Адесаньи.