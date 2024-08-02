ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анжела Бладцева2 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня
  • 08:12
    • Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
    Все новости спорта

    Кайла Харрисон и Кетлен Виейра подерутся на UFC 307

    Бои ММА UFC PFL
    Олимпийская чемпионка по дзюдо, а также экс-победительница Гран-при PFL Кайла Харрисон, недавно дебютировавшая в UFC, проведет свой следующий поединок против Кетлен Виейры.

    Кайла Харрисон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кайла Харрисон

    Бой пройдет в рамках женского легчайшего дивизиона на 307-м номерном турнире. Кайла в своем дебюте на UFC 300 одолела удушающим приемом во втором раунде Холли Холм.

    Благодаря данной победе, она заняла третью строчку в рейтинге легчайшей категории. Вийера на данный момент располагается на второй позиции.

    Свой предыдущий поединок она проиграла раздельным решением судей в январе прошлого года Ракель Пеннингтон, которая сейчас является чемпионкой UFC в весе до 61 кг.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Аргентина не пустит Францию в полуфинал олимпийского турнира?
  • Франция — Аргентина. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Нас ждет унылое зрелище
  • «Уфа» — «Тюмень». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Джокович проиграет Музетти и останется без золотой медали
  • Джокович — Музетти. Прогноз и ставки
  • 2.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБесплатная ставка €20 по промо LIVEFBEU ИгратьБонус 180% к первому пополнению
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.58
  • Экспресс дня 2 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Франция — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Уфа — Тюмень
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.91
  • Прогноз на матч Джокович — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  7.50
  • Прогноз на матч Свентек — Шмидлова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Япония (U23) — Испания (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Акрон — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры