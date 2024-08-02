Кайла Харрисон и Кетлен Виейра подерутся на UFC 307

Олимпийская чемпионка по дзюдо, а также экс-победительница Гран-при PFL, недавно дебютировавшая в UFC, проведет свой следующий поединок против

Бой пройдет в рамках женского легчайшего дивизиона на 307-м номерном турнире. Кайла в своем дебюте на UFC 300 одолела удушающим приемом во втором раунде Холли Холм.

Благодаря данной победе, она заняла третью строчку в рейтинге легчайшей категории. Вийера на данный момент располагается на второй позиции.

Свой предыдущий поединок она проиграла раздельным решением судей в январе прошлого года Ракель Пеннингтон, которая сейчас является чемпионкой UFC в весе до 61 кг.