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    Хайме Мунгия подерется с Эриком Базиняном 20 сентября

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес
    Хайме Мунгия, бывший претендент на звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе, проведет свой очередной поединок на ринге против Эрика Базиняна.

    Эрик Базинян
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    Эрик Базинян

    Их встреча состоится 20 сентября на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе. В своем последнем поединке Мунгия потерпел поражение единогласным решением судей от соотечественника из Мексики Сауля Альвареса.

    Для Хайме тот проигрыш стал первым в профессиональной карьере. Также на его счету 43 выигранных поединка. Очередной соперник Мунгии подходит к бою с ним в статусе непобежденного боксера.

    Эрик Базинян провел в карьере 33 поединка. В его активе 32 победы и одна ничья, случившаяся в его недавнем противостоянии в мае этого года в бою с Шакилом Финном.

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