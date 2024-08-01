Хайме Мунгия подерется с Эриком Базиняном 20 сентября

, бывший претендент на звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе, проведет свой очередной поединок на ринге против

Их встреча состоится 20 сентября на арене «T-Mobile» в Лас-Вегасе. В своем последнем поединке Мунгия потерпел поражение единогласным решением судей от соотечественника из Мексики Сауля Альвареса.

Для Хайме тот проигрыш стал первым в профессиональной карьере. Также на его счету 43 выигранных поединка. Очередной соперник Мунгии подходит к бою с ним в статусе непобежденного боксера.

Эрик Базинян провел в карьере 33 поединка. В его активе 32 победы и одна ничья, случившаяся в его недавнем противостоянии в мае этого года в бою с Шакилом Финном.