Энди Руис намерен подраться с Паркером в случае победы над Миллером

Бывший чемпион мира по боксу по трем версиям в тяжелом весе рассказал , с кем намерен подраться, если пройдетв очном поединке 4 августа.

«Следующий мой соперник Джарелл Миллер. Дай Бог, чтобы я одержал эту победу. Если это случится, я бы хотел провести матч-реванш с Джозефом Паркером. Конечно, я оцениваю Джарелла Миллера, как непростого соперника. Любой боец в ринге опасен. Никого нельзя недооценивать. Мы должны быть готовы. Главное — просто одержать победу, вернуться в строй и подготовиться к бою со звездными парнями. Джозеф Паркер сейчас делает удивительные вещи. Он победил Уайлдера, и он победил Чжана. Я бы хотел подраться с ним вновь»

Первый поединок Паркера и Руиса состоялся 10 декабря 2016 года. Тогда Энди проиграл единогласным решением судей в битве за вакантный титул WBO.