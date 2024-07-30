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    Энди Руис намерен подраться с Паркером в случае победы над Миллером

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Деонтей Уайлдер Энди Руис
    Бывший чемпион мира по боксу по трем версиям в тяжелом весе Энди Руис рассказал, с кем намерен подраться, если пройдет Джарелла Миллера в очном поединке 4 августа.

    Энди Руис
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    Энди Руис

    «Следующий мой соперник Джарелл Миллер. Дай Бог, чтобы я одержал эту победу. Если это случится, я бы хотел провести матч-реванш с Джозефом Паркером. Конечно, я оцениваю Джарелла Миллера, как непростого соперника. Любой боец в ринге опасен. Никого нельзя недооценивать. Мы должны быть готовы. Главное — просто одержать победу, вернуться в строй и подготовиться к бою со звездными парнями. Джозеф Паркер сейчас делает удивительные вещи. Он победил Уайлдера, и он победил Чжана. Я бы хотел подраться с ним вновь»

    Первый поединок Паркера и Руиса состоялся 10 декабря 2016 года. Тогда Энди проиграл единогласным решением судей в битве за вакантный титул WBO.

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